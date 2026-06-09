Bitcoin'de daha kötüsü görülür mü?
09.06.2026 13:54
Lider kripto para birimi yatırımcılarına kaybettirmeyi sürdürüyor.
Bitcoin, FTX çöküşünden bu yana en kötü haftasını yaşadı. Kripto parada daha fazla sıkıntının sinyalleri veriliyor olabilir.
Bitcoin'in geçen Cuma 60 bin doların altına düşmesi, Sam Bankman-Fried'in FTX borsasının 2022'deki çöküşünden bu yana en kötü haftasını tamamladı.
Şu anda etkili olan güçler kıyaslandığında neredeyse zararsız gibi görünse de, bu durum analistler için endişe kaynağı oluyor; zira analistler, kripto para birimin mütevazı toparlanmasının yapısal zayıflıklar ortaya çıktıkça kısa ömürlü olabileceği konusunda uyarıyorlar.
Bitcoin yüzde 1'e yakın düşüşle 62 bin 600 dolar seviyesinde işlem görüyor.