Bitcoin'de daha kötüsü görülür mü?

Bitcoin 'in geçen Cuma 60 bin doların altına düşmesi, Sam Bankman-Fried'in FTX borsasının 2022'deki çöküşünden bu yana en kötü haftasını tamamladı.

Şu anda etkili olan güçler kıyaslandığında neredeyse zararsız gibi görünse de, bu durum analistler için endişe kaynağı oluyor; zira analistler, kripto para birimin mütevazı toparlanmasının yapısal zayıflıklar ortaya çıktıkça kısa ömürlü olabileceği konusunda uyarıyorlar.

Bitcoin yüzde 1'e yakın düşüşle 62 bin 600 dolar seviyesinde işlem görüyor.