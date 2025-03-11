Bitcoin'de düşük talep vadeli işlemleri vurdu: Vadeli fiyat spot fiyatın altına geriledi

Deribit borsasının endeks fiyatının altında işlem görerek iskonto seviyesine geriledi. Bu durum, kripto para piyasasında azalan risk iştahının ve satış baskısının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

VADELİ İŞLEMLER SPOTUN ALTINDA İŞLEM GÖRÜYOR



Block Scholes'da araştırma analisti olan Andrew Melville, CoinDesk'e verdiği demeçte, "Vadeli fiyatlar spotun altında işlem görüyor, bunu önemli ölçüede düşüş eğilimi gösteren bir gösterge olarak değerlendiriyoruz" dedi. Melville'e göre, Bitcoin vadeli işlemlerinde yakın vadeli getiri oranları, bir yıldan uzun bir süre sonra ilk kez negatif seviyeye geriledi. Bu da piyasada beklentilerin zayıfladığını ve BTC fiyatının gelecekte düşüş gösterebileceğine dair endişeleri artırdı.



DERİBİT'TE BİTCOİN VADELİ KONTRATLARINA TALEP DÜŞÜYOR



Deribit, dünyanın en büyük kripto opsiyon borsalarından biri olarak biliniyor. Platform, vadeli işlemler, opsiyonlar ve spot piyasaların birleştirildiği sentetik stratejileri kullanmak isteyen profesyonel yatırımcılar için kritik bir piyasa konumunda bulunuyor. Ancak, son dönemde Bitcoin'e olan talebin azalması, vadeli işlem fiyatlarının spot piyasaya göre gerilemesine neden oldu.



Kripto piyasalarında vadeli işlemlerin spot fiyattan daha düşük seviyede işlem görmesi, genellikle düşüş beklentisini işaret eden bir göstergedir. Yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi göstermesi, fiyatlardaki dalgalanmaların artabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bu durum, Bitcoin'in kısa vadede daha fazla satış baskısıyla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.