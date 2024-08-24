Bitcoin'de faiz indirimi coşkusu | (Bitcoin kaç dolar?)

Kripto para piyasaları ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçti.



Fed Başkanı Powell, para politikasında ayarlama yapmanın zamanının geldiğini belirterek güvercin mesajlar verdi.



Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızının verilere bağlı olacağını belirten Powell, enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığını ifade etti.



Powell'ın açıklamaları faiz indirimi beklentileri güçlendirdi. Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülürken, Bankanın eylülde 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 32,5, 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 67,5 oldu.



Kripto paralarda da risk iştahı arttı. Dün Powell'ın konuşması öncesinde 60 bin 300 dolar civarında işlem gören Bitcoin, yüzde 7'nin üzerinde yükselişle 64 bin dolar aştı. Ethereum ise 2 bin 800 dolara yaklaştı.



Bitcoin, saat 12.00 itibarıyla 64 bin 306 dolar civarında el değiştirdi. Aynı dakikalarda Ethereum 2 bin 775 dolardan işlem gördü.