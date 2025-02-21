Bitcoin'de manipülasyon endişesi artıyor

Bitcoin, yaklaşık iki aydır 92 bin 400 dolar ile 106 bin 500 dolar arasında işlem görüyor. 18 Aralık’tan bu yana bu bant içinde hareket eden lider kripto para birimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’taki göreve başlamasının ardından kısa süreliğine bu aralıktan çıkmayı başarmış ve 109 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu yükseliş kalıcı olamamış, Bitcoin hızla eski işlem aralığına geri dönmüştü.



YAPAY BİR PİYASA GÖRÜNÜMÜ MÜ?



Jan3 CEO’su ve Pixelmatic kurucusu Samson Mow, Bitcoin’in dar bir aralıkta hareket etmesini geçmiş fiyat hareketleriyle karşılaştırarak değerlendirdi. Consensus Hong Kong 2025 etkinliğinde yaptığı konuşmada Mow, fiyat hareketlerinin doğal olmadığını öne sürdü.



Bu durumun bir fiyat baskılaması gibi göründüğünü belirten Mow, Bitcoin’in önce zirveye ulaştığını, ardından sabit kaldığını ve daha sonra yatay seyir izlediğini belirtti. Konsolidasyon sürecinin normal kabul edilebileceğini ancak mevcut hareketlerin yapay bir piyasa görünümüne işaret ettiğini ifade etti.



Bitcoin’in dar bir fiyat aralığında işlem görmesinin doğallıktan uzak olduğunu savunan Mow, buna rağmen sektör genelinde uzun vadeli fiyat beklentilerinin oldukça iyimser olduğunu belirtti. Piyasadaki birçok uzman, Bitcoin’in 2025 yılı içinde 160 bin dolar ile 180 bin dolar aralığına ulaşabileceği görüşünde



KURUMSAL TALEBE RAĞMEN DURGUNLUK SÜRÜYOR



Bitcoin fiyatındaki durağan seyir, kurumsal yatırımcıların piyasaya girişlerine rağmen devam ediyor. ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine yönelik yüksek talebe dikkat çeken Mow, kurumsal yatırımcıların ve bireysel alıcıların Bitcoin biriktirdiğini ancak fiyatın bu süreçte kayda değer bir artış göstermediğini belirtti.



Özellikle Michael Saylor’ın liderliğindeki MicroStrategy gibi büyük yatırımcıların, piyasaya sürülen yeni Bitcoin miktarının katbekat fazlasını satın aldığını vurgulayan Mow, “Buna rağmen fiyat hareket etmiyorsa, birileri satıyor olmalı,” dedi. Bitcoin’in fiyatının, piyasada gerçekleşen alım ve satımlarla belirlendiğini ifade eden Mow, perakende yatırımcıların dolar maliyeti ortalaması yöntemiyle alım yapmaya devam ettiğini, ancak mevcut fiyat baskısının devam ettiğini söyledi.



Mow’a göre, geçtiğimiz yıl iflas eden veya yeniden yapılandırma sürecine giren bazı büyük şirketler, Bitcoin varlıklarını satmak zorunda kaldı. Ancak bu tür satış baskılarının büyük ölçüde sona erdiğini düşündüğünü belirtti.

