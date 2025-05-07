Bitcoin'de risk iştahı arttı

Küresel ekonomide belirsizlik devam ederken bu durumdan yararlanan değerli metal altının yanında kripto para birimleri de öne çıkıyor.



Bitcoin, Çin ve ABD'nin ticaret savaşları görüşmelerinin yapılacak olmasının gölgesinde risk iştahıyla birlikte primleniyor.



Uzmanlar gümrük vergisi görüşmeleri çerçevesinde gerilim azalabileceği ve iyimserlik ortamının doğacağını düşünüyor.



KRİPTO PARALAR NE DURUMDA?



Bitcoin yüzde 3 oranında yükselişle 96 bin 920 dolardan işlem görüyor. Popüler diğer kripto para birimlerinden Ethereum yüzde 2.70 oranında primle bin 843 dolar, Ripple yüzde 2 primle 2.14 dolar seviyelerindne işlem görüyor.