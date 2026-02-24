Ramazan imsakiyesi banner
Bitcoin'de satışlar daha da derinleşti

24.02.2026 08:07

Anadolu Ajansı

Bitcoin'de kayıplar devam ediyor.

NTV - Haber Merkezi

Bitcoin gümrük tarifeleri ve jeopolitik risklerle 63 bin doların altına geriledi.

Lider kripto para birimi Bitcoin eriyerek yok oluşa doğru ilerliyor. Yatırımcılar bir noktadan sonra dönüp yeniden rekor kıracağına inansa da Bitcoin'deki sert geri çekilme ve ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğinin kesilmesi zor günlerin devam edeceğine işaret ediyor.

 

GÜMRÜK TARİFELERİ DE ZORA SOKTU

 

ABD'nin tüm dünyaya getirdiği yüzde 15'lik gümrük tarifesi ve İran'a karşı her an saldırabilme ihtimali Bitcoin'de yüzde 5 civarında düşüş meydana getirdi ve 63 bin doların altına indi. Yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşma baskısı altında 62 bin 964 dolar seviyesine kadar geriledi.