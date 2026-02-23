Bitcoin'de satışlar derinleşti, düşüş durmuyor

Bitcoin, 65 bin doların altına düşerek iki haftadan fazla bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, yenilenen gümrük vergisi endişelerinin küresel piyasaları sarsmasıyla daha da belirginleşti.

Cumartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kapsamlı karşılıklı gümrük vergilerini reddetmesinin ardından, bir gün önce açıklanan yüzde 10'luk küresel vergiyi yüzde 15'e çıkaracağını söyledi ve bu da ekonomik görünümde yeni bir belirsizlik yarattı.

Bu hamle, ABD ile ortakları arasındaki ticaret anlaşmalarının bozulabileceği endişelerini tetikledi, ancak üst düzey ABD yetkilileri mevcut anlaşmaların yürürlükte kalacağını yineledi.

Yatırımcılar ayrıca, diplomatların Perşembe günü Cenevre'de yeniden bir araya gelmesiyle tıkanan nükleer müzakereler sırasında Trump yönetiminin İran'a karşı askeri harekât başlatabileceği yönündeki artan korkuları da değerlendirdi. Bitcoin ve daha geniş kripto para piyasası, altın gibi ekonomik belirsizliğe karşı güvenilir bir koruma sağlamada başarısız olarak diğer varlık sınıflarının gerisinde kaldı.

BITCOIN NE KADAR?

Bitcoin şu sıralar 64 bin 700 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Toplam kripto para birimlerinin değeri de 2 trilyon 230 milyar dolar seviyesine geriledi.