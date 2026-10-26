Bitcoin'de sert geri çekilme

Bitcoin , hafta sonu yaşanan satış dalgasının kripto para birimi üzerindeki baskıyı artırmasının

ardından yaklaşık 79 bin dolara gerileyerek Eylül ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Düşüş, kurumsal talebin zayıflamasıyla tetiklendi; ABD spot Bitcoin ETF'leri 22 Ekim'de 635,6 milyon dolarlık net çıkış kaydetti ve bu, Haziran ayından bu yana en büyük tek günlük çekilme oldu.

Ayrıca, çoğunlukla uzun pozisyonlar olmak üzere yaklaşık 815 milyon dolarlık kaldıraçlı kripto pozisyonu 24 saat içinde tasfiye edildi. Artan jeopolitik gerilimler ve Brent petrol fiyatlarının varil başına 110 doların üzerinde kalması da risk iştahını olumsuz etkiledi; ayrıca sürekli enflasyon ve para politikası görünümüne ilişkin endişeler de etkili oldu.

Yatırımcılar şimdi dikkatlerini 27-28 Ekim'deki Fed toplantısına ve 29 Ekim'de açıklanacak ABD Eylül ayı PCE enflasyon raporuna çeviriyor; bu raporlar faiz oranları ve risk varlıklarının yönüne ilişkin beklentileri etkileyebilir.