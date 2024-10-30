Bitcoin'de tarihi zirve denemesi

Kripto para piyasalarında yukarı yönlü hareketlilik hızlandı.



Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,74 değer kazanarak 72 bin 371 dolar civarına yükseldi. Ethereum da yüzde 1,64 artışla 3 bin 600 doların üzerine çıktı.



Kripto paraların amiral gemisi, dün mart ayından bu yana ilk kez zirve denemesi gerçekleştirdi. Bitcoin, 73 bin 620 dolara kadar yükseldi ancak kâr satışlarının etkisiyle hafif geri çekildi.



Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin, mart ayında 73 bin 750 dolar ile tarihi zirveyi görmüştü.



ABD SEÇİMLERİ FİYATLANIYOR



Piyasalarda ABD seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanabileceği ihtimali etkisini artırdı.



Son anketler Demokrat aday Kamala Harris ile Trump arasındaki farkın kapandığını ortaya koydu. Geçen ayki anketlerde Harris, 3-4 puan ile önde görünüyordu.



182 MİLYON DOLARLIK TASFİYE



Analistlere göre Bitcoin'deki yükseliş balina alımları ve borsa yatırım fonlarına (ETF) girişlerden kaynaklandı.



Satın alımlara büyük oranda Binance borsasının öncülük ettiğini söyledi.



Vadeli tarafta son 24 saate 182 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Bunların 115 milyon dolarlık dilimi short pozisyonlardan oluşuyordu.



Bitcoin ETF'lerine son iki hafta içinde 47 bin BTC'lik net giriş gerçekleşti. Bu durum kurumsal yatırımcıların kripto varlığa talebinin arttığı şeklinde yorumlandı.



200 BİN DOLAR MÜMKÜN MÜ?



Donald Trump kripto sektörüne açık desteğini ilan etmiş, Harris'in vaatleri ise oldukça yüzeysel kalmıştı.



Olası Trump zaferinde Bitcoin için 200 bin dolar ihtimalinin uzak olmadığı dile getiriliyordu.