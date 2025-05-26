Bitcoin'de Trump yükselişi

Lider kripto para birimi Bitcoin yükselişe geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'ye karşı koyduğu yüzde 50 ek gümrük tarifesini 9 Temmuz 2025 tarihine kadar ertelemesiyle birlikte Bitcoin tarafında hareketlilik yaşandı.



Dolar ve altının güç kaybettiği ortamda Bitcoin primlendi.



Bitcoin güne 107 bin 924 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 10 7bin 288 dolar, en yüksek de 109 bn 926 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar yüzde 1'in üzerinde primle 109 bin 642 dolardan alıcı buluyor.