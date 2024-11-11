Bitcoin'de yeni rekor

Seçim sonuçları ve Fed’in faiz indirimi kararı, hafta sonunda kripto piyasasında büyük bir yükselişe yol açtı.

Bitcoin, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın kripto para yanlısı politikalar izleyebileceğine dair beklentilerle 82 bin 302 dolar seviyelerine çıkarak rekor kırdı.



Kripto yanlısı söylemleriyle öne çıkan başkan adayı Donald Trump'ın ABD seçimlerini önde götürmesi, Bitcoin'e ivme kazandırmıştı. Trump'ın 5 Kasım günü delege sayısı yüksek eyaletlerde galibiyet alması kripto varlık piyasalarında da hızlı yükselişlere neden olmuştu.



Bugün 82 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin fiyatı son 1 ayda yüzde 17, yıl başından bu yana ise yüzde 95 yükseldi.

KİRPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Bitcoin'deki değer kazancı, diğer kripto para birimlerini de olumlu etkiledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 7 günde yüzde 27'den fazla değer kazanarak, 3 aydır ilk kez 3 bin 200 doların üzerine çıktı. Alternatif bir kripto para birimi olan Dogecoin ise üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



Analistler, ABD'de Cumhuriyetçilerin her iki meclisi de kontrol edeceğini belirterek, bunun yatırımcılar tarafından kripto dünyası için olumlu karşılandığını kaydetti.

Kripto para endüstrisi, kripto yanlısı kongre adaylarını desteklemek için 119 milyon dolardan fazla para harcamıştı.