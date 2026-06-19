Bitcoin'de yine hüsran, düşüş başladı
19.06.2026 08:09
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Lider kripto para birimi Bitcoin, yeniden düşüş trendine girdi.
Bitcoin, riskli varlıkların satılması ve haftalık yükselişin azalmasıyla 63 bin doların altına geriledi.
Tüm kripto paralarda değer kaybı yaşandı ve haftalık kazançlar geri verildi. Petrol fiyatları yüzde 9 düşerken ve İran anlaşması imzalanırken, bu döngünün herhangi bir alt sezon yaşayıp yaşamayacağı sorusu gündeme geliyor.
Bitcoin fiyatları yüzde 2 civarında düşüşle 62 bin 512 dolardan işlem geçiyor.