Bitcoin'de yine hüsran, düşüş başladı

Tüm kripto paralarda değer kaybı yaşandı ve haftalık kazançlar geri verildi. Petrol fiyatları yüzde 9 düşerken ve İran anlaşması imzalanırken, bu döngünün herhangi bir alt sezon yaşayıp yaşamayacağı sorusu gündeme geliyor.

Bitcoin fiyatları yüzde 2 civarında düşüşle 62 bin 512 dolardan işlem geçiyor.