Bitcoin'de Fed sonrası iştah arttı (Bitcoin kaç dolar?)

Kripto para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sonrası risk iştahı arttı.



Fed, 50 baz puan ile alışılmıştan büyük faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 4.75-5 aralığına çekti.



Banka politika faizini 50 baz puan indirirken, gevşemenin ölçülü olacağına işaret etti.



Faiz kararının ardından gazetecilere konuşan Powell, "Para politikasını zamanla daha nötr bir seviyeye gelecek şekilde yeniden düzenliyoruz ve ekonomideki gelişmelere bakarak uygun olduğunu düşündüğümüz hızda hareket ediyoruz." dedi.



Kararın ardından kripto piyasalarında alımlar hızlandı. Bitcoin, 62 bin doları aşarak üç haftanın zirve seviyesine yükseldi.



Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin, yüzde 4'e yakın artışla 62 bin 589 doları gördü. Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise yüzde 2 civarında yükseldi ve 2 bin 400 doları aştı.



Analistler, gevşeme döngüsüne agresif bir başlangıcın riskli varlıklar için olumlu olabileceğini belirtti.