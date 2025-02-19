Bitcoin’den çıkan para Etherum’a akıyor

Kripto para yatırımcıları, son dönemde Bitcoin’den çıkış yaparak Ethereum’a yönelmeye başladı. Ethereum’un (ETH) temel ağ güncellemelerinden biri olan Pectra yükseltmesi öncesinde, Ether borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talepte ciddi bir artış gözlemleniyor. ABD’de listelenen spot Ethereum ETF’lerine bu ay içinde 393 milyon dolarlık giriş yapılırken, Bitcoin ETF’lerinden 376 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Uzmanlar, bu eğilimin ETH için olumlu bir zemin hazırladığını düşünüyor.



ETHEREUM ETF'LERİNE REKOR GİRİŞ



Farside Investors verilerine göre, ABD’de işlem gören dokuz Ether ETF’si, şubat ayında toplam 393 milyon dolarlık net giriş gördü. Bu rakam, ocak ayında kaydedilen girişlerin yaklaşık yedi katı büyüklüğünde. Ethereum ETF’lerine yönelik yoğun talep, fonların yalnızca iki işlem gününde çıkış yaşamasıyla dikkat çekti.



Buna karşılık, Bitcoin ETF’lerinden 376 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Bitcoin ETF’leri yalnızca dört işlem gününde giriş kaydederken, geri kalan günlerde yatırımcılar BTC pozisyonlarını azaltmayı tercih etti. Bitcoin’in 100.000 dolar seviyesini aşamaması ve oynak fiyat hareketleri, yatırımcıların yönünü değiştirmesinde etkili oldu.



YATIRIMCILAR ETHEREUM'A GEÇİYOR



Ethereum’a yönelik artan ilgide, ETF yatırımcılarının "carry trade" stratejisi de önemli rol oynuyor. Bu stratejide, yatırımcılar Ethereum ETF’lerini satın alırken, eş zamanlı olarak ETH vadeli işlemlerinde kısa pozisyon alarak arbitraj fırsatları yaratıyor. Öte yandan, bazı yatırımcıların Ethereum ETF’lerine girişlerinin tamamen yükseliş beklentisiyle gerçekleştiği belirtiliyor.



Ethereum’un fiyatı ise henüz bu hareketliliğe net bir yanıt vermedi. 3 Şubat’ta yaşanan keskin düşüşün ardından ETH, 2.600-2.800 dolar bandında dar bir aralıkta işlem görüyor. Bitcoin de benzer şekilde 100.000 doların altında seyrederek yatırımcıları tereddüde sürüklüyor.



Yatırımcıların Ethereum’a olan ilgisinin artmasının en büyük sebeplerinden biri, 8 Nisan’da gerçekleşmesi beklenen Pectra yükseltmesi. Bu yükseltmenin, Ethereum ağında işlem hızlarını artırması, staking mekanizmalarını iyileştirmesi ve genel verimliliği artırması bekleniyor.



Merkeziyetsiz opsiyon platformu Derive.xyz’nin kurucusu Nick Forster, Ethereum’un Pectra yükseltmesiyle birlikte Solana gibi rakip Katman 1 blok zincirleriyle daha iyi rekabet edebileceğini söylüyor. Forster, “Ethereum’un temelleri sağlam görünüyor. 8 Nisan’daki Pectra yükseltmesi, ağda önemli iyileştirmeler sunacak. Daha hızlı işlemler ve gelişmiş staking mekanizmaları yatırımcıları cezbedebilir,” dedi.



Ayrıca, Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin’in Layer 1 gas limitinde 10 kat artışa yönelik çabalarının, ağın ölçeklenebilirliği açısından kritik olduğu vurgulanıyor. Bunun yanı sıra, Ethereum Vakfı’nın merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerine 120 milyon dolarlık fon sağlaması da ekosistemdeki büyümeye işaret ediyor.



ETH İÇİN FİYAT TAHMİNLERİ



Analistler, Ethereum’un yılın ilk çeyreğinin sonunda 3.000 dolar seviyesinin üzerine çıkma olasılığının yüzde 30.51 olduğunu belirtiyor. Bu oran geçtiğimiz hafta ise yüzde 28.42 seviyesindeydi ve Ethereum ETF’lerine olan yoğun talebin sürmesi halinde yukarı yönlü potansiyelin daha da artabileceği ifade ediliyor.