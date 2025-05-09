Bitcoin'den rekor: 3 ayın en yüksek seviyesi

ABD ve Çin arasında görüşmelerin başlamasıyla birlikte piyasalarda iyimserlik arttı. Yatırımcı girişlerinin artmasıyla birlikte kripto paralarda da yükselişler takip ediliyor. Bitcoin yeniden 100 bin doları geçerek 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı.



Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte 108 bin doları aşarak rekor kıran bitcoin, yeniden 100 bin dolar seviyelerini geçti.

Fed'in faiz kararı sonrası yüzde 7'ye yakın yükseliş kaydedildi. Bu aynı zamanda 3 ay aradan sonra görülen en yüksek seviye oldu. Artışta asıl etkili olan neden ise Çin ve ABD'nin masaya oturmasıyla piyasalarda oluşan genel iyimserlik. En büyük kripto para biriminde son 1 aylık artış yüzde 30'u aştı.

