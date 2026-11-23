Bitcoin , sert satış dalgasının ardından 60 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak son dip seviyesinden yüzde 9'dan fazla toparlandı. Son 24 saatte yaklaşık 1,8 milyar dolarlık kaldıraçlı kripto pozisyonu tasfiye edilirken, bunun 1,3 milyar doları yükseliş yönlü işlemlerden oluştu.

Bitcoin , son günlerdeki sert düşüşün ardından yeniden 60 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Kripto para , 55 bin 130 dolarla Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 9'dan fazla toparlanarak ABD işlemlerinin öğleden sonraki bölümünde yaklaşık 60 bin 300 dolar seviyesinde işlem gördü. Son 24 saatteki yükseliş yüzde 1,5 oldu.

Ethereum aynı dönemde yaklaşık yüzde 3 değer kazanarak bin 680 dolar seviyesine yükselirken, Solana yüzde 2,3 artışla yaklaşık 71 dolara çıktı.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte yaklaşık 1,8 milyar dolarlık kaldıraçlı kripto para pozisyonu tasfiye edildi. Tasfiyelerin 1,3 milyar dolarlık kısmını fiyatların yükseleceği yönündeki pozisyonlar oluşturdu.

Öte yandan ABD spot Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta yaklaşık 1,1 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Piyasanın bir sonraki önemli testi, cuma günü yüzde 4'ten fazla düşen Nasdaq'ın ardından ABD piyasalarının yeniden açılmasıyla takip edilecek.

Singapur merkezli QCP Capital, Bitcoin'de daha kalıcı bir toparlanma için teknoloji hisselerinde istikrar, faiz piyasalarında oynaklığın azalması ve kurumsal yatırımcı girişlerinin yeniden güçlenmesi gerektiğini belirtti.