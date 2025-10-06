Bitcoin'den tarihi rekor

Bitcoin, küresel ekonomik belirsizlik ve devam eden ABD hükümetinin kapanmasının önde gelen kripto varlığına yönelik güvenli liman talebini artırmasıyla, Ekim ayı başında yaklaşık 126 bin dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı.



Kapanma, önemli federal operasyonları askıya aldı ve Cuma günü yayınlanması beklenen Eylül ayı istihdam raporu da dahil olmak üzere önemli veri açıklamalarını erteledi.



ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını daha fazla indireceğine dair beklentiler de piyasaların bu ay çeyrek puanlık bir indirimi ve Aralık ayında bir indirimi neredeyse tamamen fiyatlamasıyla piyasalardaki güveni güçlendirdi. Ek ivme, geçen hafta toplam 3,25 milyar dolarlık net giriş kaydeden ABD'de listelenen spot Bitcoin ETF'lerine gelen güçlü girişlerden geldi.



Bitcoin şu sıralar 123 bin 724 dolar seviyesinden işlem görüyor.