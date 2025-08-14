Bitcoin'den yeni rekor

Bitcoin, artan kurumsal benimseme ve parasal gevşeme beklentileriyle desteklenerek Perşembe günü 123 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.



Geçen hafta yayınlanan bir başkanlık kararnamesi, kripto varlıkların 401(k) emeklilik planlarına dahil edilmesinin önünü açarak ABD'de daha destekleyici bir düzenleyici duruşa işaret etti. Aynı zamanda, son ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunun tarife kaynaklı enflasyon endişelerini azaltması ve soğuyan işgücü piyasasına dair işaretlerin politika gevşemesi için kapsamı artırmasıyla, Federal Rezerv'in faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki bahisler arttı.



Piyasalar Eylül ayında 25 baz puanlık bir indirimden neredeyse eminken, bazıları 50 baz puanlık daha büyük bir hareket bekliyor. Bitcoin'in yükselişini daha da güçlendiren unsurlar, spot borsa yatırım fonlarına sürekli girişler ve yazılım firmasından Bitcoin'in önde gelen isimlerinden MicroStrategy örneğini izleyen halka açık şirketlerin satın alımları oldu. Yıl başından bu yana Bitcoin yaklaşık yüzde 28 değer kazandı.



Bitcoin şu sıralar 123 bin 220 dolar seviyelerinde işlem görüyor.