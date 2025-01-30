Bitcoin'e Fed dopingi

Kripto para piyasaları, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası kazanımlarını artırdı.



Fed, politika faizi yüzde 4,25-yüzde 4,5 seviyesinde sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda acele etmeyeceklerinin mesajını verdi.



Konuşmasında kripto paralara da değinen Powell, bankaların riskleri anlayıp yönetebildikleri sürece kripto paralarda mükemmel bir şekilde hizmet verebileceklerini dile getirdi.



Powell, Kongre'nin kripto düzenlemesi çalışmalarının çok yapıcı olacağını sözlerine ekledi.



Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,26 artışla 105 bin doların üzerine çıktı. Ethereum yüzde 2,4 değer kazanarak 3 bin 186 dolar civarında el değiştirdi.



Analistler, Powell'ın kripto paralarla ilgili ölçülü açıklamalarının pozitif beklentilerle uyumlu olduğunu dile getirdi.



Bitcoin, ABD Başkanı Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak'ta 109 bin doları aşarak rekor kırmıştı.