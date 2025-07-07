Bitcoin'e para akıyor

30 Haziran-3 Temmuz haftasında spot Bitcoin ETF'leri, 770 milyon dolarlık net giriş kaydetti.



En yüksek haftalık net giriş 337 milyon dolar ile BlackRock'ın IBIT ETF'ine oldu. Onu, Fidelity'nin FTSC'si 248 milyon dolar ile takip etti.



Aynı dönemde spot Ethereum ETF'lerine 219 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Dokuz spot Ethereum ETF'inin tamamı pozitif akış kaydetti. En yüksek giriş 99,40 milyon dolar ile BlackRock'ın ETHA ETF'ine oldu.