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Bitcoin ve altında enflasyon yükselişi

ABD enflasyon rakamlarının ardından risk iştahında artış gözlendi. Ons altın fiyatı, 2 bin 380 dolar bandına yükseldi. Bitcoin, yüzde 5'e yakın artışla 64 bin 500 doları gördü.

Bitcoin ve altında enflasyon yükselişi
ABD'de aylık enflasyon beklentilerin altında geldi

ABD'de aylık enflasyon beklentilerin altında geldi

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ABD enflasyon verisi sonrası hazine tahvilleri ile dolar endeksi güç kaybederken; , hisse senetleri ve kripto paralar yükselişe geçti.

ABD'de enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında yükseldi. Yıllık enflasyon beklentilere paralel yüzde 3,4 artış gösterdi. Ortalama kazançlar ise yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Ons altın veri sonrası 2 bin 380 dolara kadar yükseldi. , yüzde 5'e yakın artışla 64 bin 500 doları test etti.

Analistler, aylık enflasyonun beklentilerin altında kaldığına dikkat çekerek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin kuvvetlendiğini belirtti.

Bitcoin, saat 16.30 itibarıyla 64 bin 200 dolar seviyesinde alıcı buldu. Aynı dakikalarda Ethereum, 2 bin 967 dolar bandında işlem gördü.

Ons altın ise 2 bin 367 dolardan el değiştirdi.

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