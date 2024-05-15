Bitcoin ve altında enflasyon yükselişi

ABD enflasyon verisi sonrası hazine tahvilleri ile dolar endeksi güç kaybederken; altın, hisse senetleri ve kripto paralar yükselişe geçti.



ABD'de enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında yükseldi. Yıllık enflasyon beklentilere paralel yüzde 3,4 artış gösterdi. Ortalama kazançlar ise yüzde 0,4 düşüş kaydetti.



Ons altın veri sonrası 2 bin 380 dolara kadar yükseldi. Bitcoin, yüzde 5'e yakın artışla 64 bin 500 doları test etti.

Analistler, aylık enflasyonun beklentilerin altında kaldığına dikkat çekerek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin kuvvetlendiğini belirtti.

Bitcoin, saat 16.30 itibarıyla 64 bin 200 dolar seviyesinde alıcı buldu. Aynı dakikalarda Ethereum, 2 bin 967 dolar bandında işlem gördü.



Ons altın ise 2 bin 367 dolardan el değiştirdi.