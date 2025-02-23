Bybit, kripto soygununu aydınlatmak için 140 milyon dolarlık ödül teklif ediyor

Kripto para borsası Bybit, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri olarak görülen saldırıyı aydınlatmak için büyük bir ödül programı başlattı.

Borsa, çalınan fonların geri alınmasına yardımcı olan siber güvenlik uzmanları ve blok zinciri analistlerine, kurtarılan varlıkların yüzde 10'unu ödül olarak dağıtacağını açıkladı. Bu ödül miktarının 140 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Bybit’in güvenlik hamlesi

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan Bybit, 1,4 milyar dolarlık Ethereum (ETH) soygununun ardından sektör çapında iş birliğini teşvik etmeye yönelik adımlar atmaya başladı.

Bybit’in kurucu ortağı ve CEO’su Ben Zhou, olayın ardından sektörün en iyi güvenlik uzmanlarından ve kurumlarından destek aldıklarını belirterek, “Kripto tarihinin karanlık bir anını paylaştık, ancak kötü niyetli aktörlerden daha iyi olduğumuzu kanıtladık” ifadelerini kullandı. Zhou, şirketin güvenlik ve likiditeyi güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Lazarus grubu şüphesi ve zincir üstü araştırmalar

Blok zinciri araştırmacısı ZachXBT, saldırının Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Araştırmalar, fonların dört farklı aşamada taşındığını ve bu süreçte karmaşık izleme karşıtı teknikler kullanıldığını ortaya koydu.

ZachXBT’nin bulgularına göre saldırganlar, Bybit’in Ethereum (ETH) çoklu imzalı soğuk cüzdanına, borsanın sıcak cüzdanına yapılan rutin bir transfer sırasında erişim sağladı.

İmzalama arayüzünü manipüle eden saldırganlar, akıllı sözleşmenin mantığını değiştirerek yanlış yönlendirilmiş işlemleri meşru gibi göstermeyi başardı. Bu tespitleri sayesinde ---ZachXBT, Bybit tarafından 50.000 ARKM ödülüne layık görüldü.