Bybit saldırısında ‘işlemleri geri almak’ mümkün mü? Teklif tepki çekti

Kripto para piyasasında tartışmalara yol açan Bybit hack saldırısı, Ethereum topluluğu içinde derin bir fikir ayrılığına neden oldu. Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus’un, kripto para borsası Bybit’ten yaklaşık 1,4 milyar dolar değerinde Ethereum (ETH) çaldığı iddiaları sonrası bazı piyasa aktörleri, ağı geri alma fikrini gündeme getirdi. Ancak Ethereum topluluğu ve çekirdek geliştirici ekipler, bu öneriye sert bir şekilde karşı çıktı.

BitMEX’in kurucu ortağı ve büyük bir Ethereum sahibi olduğu bilinen Arthur Hayes, sosyal medya platformu X’te Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin’e seslenerek zincirin geri alınmasını destekleyip desteklemeyeceğini sordu. Hayes’in paylaşımı, Ethereum’un merkeziyetsiz doğasını savunan topluluk üyelerinden sert tepkiler aldı. Kullanıcılar, böylesine bir adımın ağın temel ilkeleriyle çeliştiğini vurguladı.

Ethereum’un yapısı ve geri alma tartışması

Ethereum ağı teknik olarak geriye alınamaz çünkü sistem, kullanıcıların ETH varlıklarını hesap modeline dayalı olarak saklayan bir yapıya sahip. Bu nedenle, çalınan fonların geri döndürülmesi için bir protokol değişikliği gereklidir ki bu da ciddi teknik ve etik sorunları beraberinde getirir.

Bu konu üzerine tartışmalar devam ederken, Bybit CEO’su Ben Zhou, X Spaces oturumunda yaptığı açıklamada Ethereum Vakfı’na ulaşarak ağın böyle bir müdahaleyi değerlendirip değerlendirmeyeceğini sorduğunu belirtti. Zhou, kararın topluluğun isteğine göre verilmesi gerektiğini ifade etti. Ancak Ethereum’un geliştirici ekibi ve topluluğun büyük bir kısmı, böyle bir adımın merkeziyetsizliği temelden sarsacağını düşünüyor.

Birçok topluluk üyesi, Ethereum’un 2016 yılında yaşadığı DAO saldırısını örnek gösterdi. O dönem 60 milyon dolar değerinde ETH çalınmış ve geliştiriciler ağı sert bir çatallanmayla ikiye bölmüştü. Ethereum Classic bu çatallanmanın sonucu ortaya çıkmıştı. Ancak o olayda yapılan müdahale, bir “geri alma” olarak değil, “düzensiz durum değişikliği” olarak tanımlanmıştı.

Kripto gazetecisi Laura Shin, X üzerinden yaptığı paylaşımda DAO saldırısında gerçekleştirilen müdahalenin detaylarını hatırlattı. O dönemde, saldırıya uğrayan DAO akıllı sözleşmesindeki tüm ETH varlıkları, yeni bir sözleşmeye yönlendirilmiş ve yatırımcılara her 100 DAO token’ı karşılığında 1 ETH verilerek fonlarının iade edilmesi sağlanmıştı.

Topluluktan gelen tepkiler dikkat çekti

Arthur Hayes’in “geri alma” çağrısı, Ethereum’un temel felsefesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle geniş çaplı eleştirilere maruz kaldı. Topluluk üyeleri, böyle bir kararın Ethereum’un kurallarının değiştirilebilir olduğunu göstereceğini ve bunun ağın güvenilirliğini zedeleyeceğini savundu.

X kullanıcısı @the_weso, “Zinciri geri almak ETH’ye hiçbir amaç vermez. Kuralları değiştirebiliyorsanız, ne anlamı var?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin’in konu hakkında doğrudan bir açıklama yapmaması dikkat çekerken, geçmişte merkeziyetsizliği savunan tutumu göz önüne alındığında, bu tür bir müdahaleye sıcak bakmadığı düşünülüyor.

Ethereum’un çekirdek geliştiricileri de merkeziyetsizliği zedeleyecek herhangi bir müdahaleye karşı olduklarını çeşitli platformlarda dile getirdi.