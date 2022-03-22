Ceek coin nedir, nasıl alınır?

Ceek, müzik sanatçıları, atletler ve dijital ürün geliştiricilerini doğrudan hayranları ile buluşturan bir metaverse projesidir.

CEEK VR, sanal gerçeklik dünyasındaki kullanıcıları ve sanatçıları bir araya getiriyor.



Bu meta veri deposu, yalnızca görüntülemeden daha fazlasını hedefliyor ve deneyimlere vurgu yaparak , her türlü harika VR deneyimine bir ağ geçidi görevi görür.



CEEK COİN NASIL ALINIR?



Kripto para birimi olan Ceek coine borsalardan ulaşılabiliyor.

