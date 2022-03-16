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Dent coin nedir? (Dent coin nasıl ve nereden alınır?)

DENT Wireless Limited şirketine bağlı olan Dent, Ethereum tabanlı bir ERC-20 tokenıdır. Peki, kapsamlı bir yerel para birimi olan Dent nedir? Dent coin nasıl ve nereden satın alınır?

Haberler 16.03.2022 - 23:05 | Son Güncelleme : 18.03.2022 - 09:53

Dent coin nedir? (Dent coin nasıl ve nereden alınır?)

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Dent coin, dünyadaki mobil veri endüstrisini alt üst etmeyi vaadeden bir kripto para birimidir.

Dent coinin bağlı olduğu DENT Wireless Limited şirketinin amacı, herhangi birinin Ethereum blockchain’i aracılığıyla veri satın almasına, bağış yapmasına ve satmasına izin vererek mobil verileri özgürleştirmektir.

DENT COİN NE İÇİN KULLANILIR?

Dent, mobil veri paketleri için ödeme yapmak ve ödeme almak için veya kripto para birimi borsalarından birini kullanarak itibari para ile değiştirilebilmek için kullanılabilir.

DENT NASIL SATIN ALINIR?

Dent coin, Binance üzerinden birden çok işlem çifti aracılığıyla alınabilir. Binance dışında Kucoin ve IDEX'den satın alınabilir.

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