Endişe verici açıklamalar sonrası kripto para piyasalarında düşüş

Haftaya zayıf bir başlangıç yapan kripto para piyasaları, Standard Chartered’ın Ethereum’a yönelik endişe verici açıklamalarının ardından satış baskısıyla karşılaştı. Banka, Ethereum blok zincirindeki değişimlerin ağın ölçeklenebilirliği üzerinde uzun vadeli baskılar yaratabileceğini belirtirken, fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.



Pazartesi günü ABD piyasaları açılmadan önce Bitcoin yüzde 0,5 değer kaybederek 83.467 dolara geriledi. Ethereum ise piyasa geneline kıyasla daha dirençli bir performans sergileyerek yüzde 0,2’lik artışla 1.914 dolardan işlem gördü. Genel kripto para piyasası değeri yüzde 0,42 azalarak 2,73 trilyon dolara düşerken, CoinDesk Piyasa Endeksi son 24 saat içinde yüzde 3,2 artış kaydetti.

KATMAN 2 ÇÖZÜMLERİ BEKLENEN FAYDAYI SAĞLAMADI



Standard Chartered’ın dijital varlıklar araştırma birimi başkanı Geoffrey Kendrick, müşterilerine gönderdiği notta Ethereum’un uzun vadeli düşüş trendinde kalmasını beklediklerini ifade etti.

Kendrick, 2025 yılı sonu için belirledikleri fiyat hedefini aşağı yönlü revize ettiklerini duyurdu. Ethereum’un ölçeklenebilirliğini artırmak amacıyla geliştirilen katman 2 çözümlerinin beklendiği gibi fayda sağlamadığına dikkat çeken Kendrick, özellikle Coinbase’in geliştirdiği Base adlı katman 2 blok zincirinin Ethereum’un piyasa değerinden yaklaşık 50 milyar dolar çıkardığını öne sürdü.

68,41 MİLYON DOLARLIK NET ÇIKIŞ GÖRÜLDÜ



ETF piyasalarında da düşüşler dikkat çekti. Bitcoin’e dayalı borsa yatırım fonları, Pazartesi günkü ön piyasa işlemlerinde değer kaybetti. Bitwise Bitcoin ETF ve VanEck Bitcoin ETF yüzde 1,5 oranında düşüş yaşadı. Araştırma platformu SoSoValue verilerine göre, Bitcoin ETF’lerinden oluşan 11 fonluk grupta Cuma günü toplamda 68,41 milyon dolarlık net çıkış görüldü.



Ethereum ETF’leri de benzer bir tablo çizdi. Bitwise Ethereum ETF yüzde 1,6 oranında değer kaybederken, Franklin Ethereum ETF yüzde 1,4 düşüş yaşadı. SoSoValue verilerine göre, Ethereum ETF’lerinden oluşan dokuz fonluk grup, Cuma günü toplamda 35,3 milyon dolarlık net çıkış gördü.



Kripto madenciliği sektöründe işlem gören hisseler de haftaya düşüşle başladı. Cango yüzde 1,9 ve Canaan yüzde 1,8 oranında değer kaybetti. Digihost ise pozitif ayrışarak yüzde 1,6’lık yükseliş kaydetti.



Öte yandan, stablecoin piyasası artan işlem hacimleriyle dikkat çekti. ABD doları destekli en büyük stablecoin olan Tether’in USDt’sinin son 24 saatte işlem hacmi yüzde 66 artarak 59,11 milyar dolara yükseldi. Circle’ın USD Coin’inde ise işlem hacmi yüzde 84 artış göstererek 6,78 milyar dolara ulaştı.



Ethereum’a yönelik endişelerin ve piyasa genelinde görülen risk algısının kısa vadede kripto piyasalarını baskılamaya devam etmesi beklenirken, yatırımcılar özellikle Ethereum’un ölçeklenebilirlik sorunlarına yönelik gelişmeleri yakından izlemeye devam edecek.