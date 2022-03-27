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EPS coin nedir, nasıl alınır?

DeFi projelerinden biri olan Ellipsis Finance (EPS Coin), yerel yardımcı program tokenidir. Peki, Ellipsis para biriminin kısaltması EPS nedir? EPS coin nasıl satın alınır?

Haberler - ntv.com.tr 27.03.2022 - 14:27 | Son Güncelleme : 28.03.2022 - 09:55

EPS coin nedir, nasıl alınır?

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Ellipsis Finance, Michael Egorov, (Curve Finance kurucusu), Jeff Majtyka tarafından kuruldu.

2021 yılında kripto borsalarında işleme başlayan EPS coin, farklı finansal işlemlerin yapılması ile ödenmesi gereken bedelleri karşılayan dijital bir para olarak işlem görüyor.

Diğer kripto paralar ile değişim yapılabilen EPS coin, platform yönetimi ve staking için kullanılır.

Staking, bir kripto para zincirinin operasyonlarını desteklemek için kripto paralarınızı cüzdanınızda belirli süre kilitleyip harcamadan veya transfer etmeden tutma işlemidir.

EPS COİN NASIL ALINIR?

EPS Coin, kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

EPS Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından EPS Coin’in işlem gördüğü Bitcoin (BTC), Tether (USDT) ve BUSD alarak EPS işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

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