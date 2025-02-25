Ethena, USDe stablecoin gelişimini desteklemek için 100 milyon dolar fon topladı

Sentetik stablecoin USDe’nin geliştiricisi Ethena, geleneksel finans kurumlarını hedefleyen yeni bir token için 100 milyon dolarlık yatırım aldı. Bloomberg’in haberine göre, fonlama turu Aralık ayında tamamlandı ve yatırımcılar arasında Franklin Templeton ile Fidelity Investments’a bağlı F-Prime Capital yer aldı.



Ethena’nın kurucusu Guy Young, Ocak ayında yayınladığı bir blog yazısında, şirketin düzenlenmiş finans kuruluşlarına özel olarak geliştirdiği iUSDe adlı yeni bir stablecoin’i piyasaya sürmeyi planladığını duyurmuştu. Şirketin mevcut stablecoin’i USDe, geleneksel 1:1 itibari varlık teminatlandırması yerine stablecoin’leri teminat olarak kullanıyor ve büyük açık faizli vadeli işlem pozisyonları alarak fiyat istikrarını sağlıyor.



USDe, piyasa değerini hızla artırarak bu ay yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı. Böylece, toplam piyasa değeri 142 milyar dolar olan Tether’in USDT’si ve 57 milyar dolar büyüklüğündeki Circle’ın USDC’sinin ardından üçüncü en büyük stablecoin konumuna geldi.



Kripto piyasasındaki bazı analistler, USDe’yi olası piyasa dalgalanmaları sırasında güvenli bir liman olarak değerlendiriyor. Maelstrom’un baş yatırım sorumlusu Arthur Hayes, dijital varlık fonunun USDe’ye olan yatırımını "rekor seviyelere" çıkardığını belirtti. Hayes, USDe’yi elde tutarak Bitcoin’deki fiyat düşüşlerinde alım yapmak için likidite sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.