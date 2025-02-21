Ethereum fiyatı 2025'te iki katına çıkabilir mi?

Kripto piyasasında büyük oyuncuların hareketleri yakından izleniyor. Son dönemde Ethereum’a (ETH) yönelik önemli kurumsal alımlar dikkat çekiyor. Donald Trump ile bağlantılı olduğu belirtilen World Liberty Financial, ETH yatırımlarını agresif şekilde artırarak 200 milyon doların üzerinde bir birikim yaptı.



Blockchain verileri, fonun Ocak 2025'ten itibaren ETH alımına hız verdiğini ve bu sürecin Şubat ayına kadar sürdüğünü ortaya koyuyor. Ocak ortasında tek bir işlemde 5 milyon dolarlık Ethereum satın alan fon, fiyat 3 bin doların altına düştüğünde maliyetini aşağı çekmek için alımlara devam etti. Şu anda yaklaşık 52 milyon dolarlık gerçekleşmemiş bir zarara sahip olmasına rağmen ETH biriktirme stratejisinden vazgeçmiş değil.



World Liberty Financial’in dışında, BlackRock ve Fidelity gibi dev yatırım firmalarının Ethereum ETF'lerine yönelik ilgisi de artıyor. BlackRock'ın iShares Ethereum Trust’ı, 3,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük ETH ETF’si konumunda. Onu 3,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle Grayscale ve 1,1 milyar dolarlık piyasa değeriyle Fidelity takip ediyor.



CoinGlass verilerine göre, Ethereum ETF’lerine yönelik fon girişleri Ekim 2024'ten bu yana ivme kazanarak 5 Aralık 2024'te 428 milyon dolara, 4 Şubat 2025’te ise 307 milyon dolara ulaştı. Bu büyük yatırımlar, ETH’nin uzun vadeli potansiyeline duyulan güveni gözler önüne seriyor.

Solana skandalları Ethereum'a olan ilgiyi artırıyor.

SOLANA SKANDALLARI ETH'YE İLGİYİ ARTIRIYOR



Ethereum’un en büyük rakiplerinden biri olan Solana, son dönemde meme coin skandallarıyla anılıyor. Pump.fun platformunun başını çektiği token lansmanları, özellikle LIBRA skandalıyla büyük bir yankı uyandırdı. Arjantin’in ekonomik reformlarını desteklemek amacıyla yaratıldığı öne sürülen LIBRA adlı token, dolandırıcılık faaliyetiyle bağlantılı olduğu iddiaları sonrası çöküş yaşadı.



Pump.fun platformundaki sorunlar, Solana ekosistemine yönelik düzenleyici ve etik tartışmaları gündeme getirirken, Ethereum’un daha güvenilir bir blok zinciri olarak konumunu güçlendirdiği yorumları yapılıyor. Artemis verilerine göre, Ethereum son yedi günde 452 milyon dolarlık net girişle tüm blok zincirleri arasında en büyük sermaye akışını sağlarken, Solana 82,9 milyon dolarlık girişle dördüncü sıraya geriledi.



Stabolut CEO’su Eneko Knörr, Ethereum’un kurumsal yatırımcılar tarafından tercih edilen bir zincir olmaya devam edeceğini belirtiyor. Knörr, "Ethereum, Solana ve yeni nesil blockchain projeleriyle rekabet etse de kurumsal yatırımcılar açısından en güvenilir ve sürdürülebilir seçenek olarak öne çıkıyor" yorumunu yapıyor.



5 BİN DOLAR SEVİYESİ AŞILABİLİR Mİ?



Bitcoin (BTC), tüm zamanların en yüksek seviyelerini aşmayı başarsa da Ethereum henüz 4.000 doların üzerinde kalıcı bir yükseliş sergileyemedi. Ancak uzmanlar, güçlü kurumsal talep ve artan benimseme oranları nedeniyle fiyatın 2025’te en az iki katına çıkabileceğini düşünüyor.



Zekret CEO’su Dmitrij Radin, Ethereum'un düşük oynaklığına ve uzun vadeli yatırımcı ilgisine dikkat çekerek, “ETH'nin BTC’ye kıyasla daha az volatil olması onu yatırımcılar için cazip hale getiriyor. Sosyal medyada da giderek daha fazla destek gördüğünü ve ETH'nin bir stablecoin’e dönüştüğü yönünde esprilerin yapıldığını görüyoruz. Tüm bu işaretler, güçlü bir satın alma ilgisine işaret ediyor” diyor.



Öte yandan, Ethereum’un önündeki zorluklar da devam ediyor. Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin ve Ethereum Vakfı arasındaki anlaşmazlıklar, geliştirici topluluğunda bazı soru işaretleri yaratıyor. X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan tartışmalarda, ağın daha güçlü bir liderlik yapısına ihtiyaç duyduğu yönünde görüşler öne çıkıyor.



Ancak Ethereum ekosisteminde yaşanacak teknik gelişmelerin fiyat üzerinde pozitif etki yaratması bekleniyor. Grindery’nin kurucu ortağı Thinh Porrmann, Ethereum’un yaklaşan Pecora yükseltmesinin, özellikle EIP-7702 güncellemesiyle cüzdan işlevselliğini iyileştireceğini belirtiyor.



Piyasanın yakından takip ettiği bir diğer faktör, Ethereum’un ölçeklenebilirlik sorunları. Solana ve diğer yeni nesil blockchain projeleri, Ethereum’un Layer 2 çözümleri gerektirmesini rekabet açısından bir dezavantaj olarak gösteriyor. Ancak Ethereum’un merkezi olmayan finans (DeFi) alanındaki hakimiyeti ve geliştirici ekosisteminin büyüklüğü, onu rakiplerine karşı avantajlı kılan temel unsurlar arasında yer alıyor.

