Ethereum için düşüş tahmini

Citigroup, ether için yeni tahminler yayınladı ve yıl sonu baz senaryosunu 4 bin 300 dolar olarak belirledi; bu rakam, 4.515 dolar civarındaki mevcut seviyenin biraz altında. Bankanın tahmin aralığı geniş; en iyimser senaryo 6 bin 400 dolar, en kötümser senaryo ise 2 bin 200 dolar.



Analistler, ETH'nin değerlemesinde ana belirleyici faktör olarak ağ aktivitesini gösterdi, ancak son dönemdeki büyümenin büyük kısmının, Ethereum'un temel katmanına aktarılan değerin belirsiz olduğu katman 2 ağlarında gerçekleştiği konusunda uyarıda bulundu. Citi, katman 2 faaliyetlerinin sadece yüdze 30'unun ETH'nin fiyatına katkıda bulunduğunu varsayıyor, bu da mevcut seviyelerin faaliyet tabanlı modelinin ötesinde olduğunu ima ediyor. Banka, girişler, tokenizasyon ivmesi ve stabilcoin talebinin bu boşluğu doldurmaya yardımcı olacağını düşünüyor.



Katman 1 ağı, temel katman veya bir blok zincirinin altyapısı. Katman 2, katman 1'in üzerine inşa edilmiş bir dizi zincir dışı sistem veya ayrı blok zincirlerini ifade ediyor.

