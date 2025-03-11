Ether'in 1.900 doların altına düşmesi merkeziyetsiz finansı sarsıyor

Pazartesi günü yaklaşık %10 gerileyen ve bugün Türkiye saati ile 8:45’te 1.886 dolar seviyesinde bulunan ETH, DeFi protokollerinde teminat olarak kullanılan varlıkların değerini azaltarak potansiyel tasfiyeleri tetikledi. Bu durum, başta Sky (eski adıyla Maker) olmak üzere büyük kredi platformlarındaki riskleri artırdı.



BÜYÜK DEFİ KREDİSİ TASFİYE RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA



Sky platformunda 130 milyon dolar değerinde ETH teminatına dayanan bir DeFi kredisi, borçlunun ek teminat olarak 2.000 ETH daha taahhüt etmesine rağmen tasfiye edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sky Vault veri panosuna göre, ilgili borçlu bugün erken saatlerde teminat olarak toplamda 65.680 ETH taahhüt ederek DAI stablecoin üzerinden 74 milyon dolarlık kredi kullandı. ETH fiyatlarının düşüşüyle birlikte bu kredinin tasfiye seviyesi 1.900 dolar seviyesinin biraz üzerine geldi.



Pazartesi günü ETH fiyatının 1.820 dolara kadar gerilemesi, kredinin tasfiye riskini artırdı. Blockchain analiz platformu Debank'in verilerine göre, borçlu pazartesi sabahı Bitfinex borsasından yaklaşık 4 milyon dolar değerinde 2.000 ETH çekerek Sky platformuna yatırdı. Bu hamle, tasfiye seviyesini ETH'nin 1.875 dolar fiyatına düşürse de, mevcut piyasa fiyatının hala bu seviyenin altında kalması nedeniyle kredi üzerindeki baskı devam ediyor.



DEFİ EKOSİSTEMİNDE GENİŞ ÇAPTA TASFİYELER BEKLENİYOR



ETH fiyatlarındaki düşüş, yalnızca Sky'daki büyük krediyi değil, genel DeFi piyasasını da olumsuz etkiliyor. DefiLlama verilerine göre, 1.857 dolar tasfiye seviyesinde 13,6 milyon dolar değerinde kredi ve 1.780 dolarda tasfiye edilecek 117 milyon dolarlık kredi daha bulunuyor.



Ayrıca, ETH fiyatının %20 daha düşmesi durumunda tasfiye edilecek borç miktarının 366 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. DeFi'deki tasfiyeler, likide edilen kredilerin teminat olarak kullanılan varlıkların satılmasına neden olarak ek bir satış baskısı oluşturabilir. Bu durum, ETH fiyatında daha derin bir düşüşe neden olabilir.



Kripto piyasaları, ETH'nin kritik destek seviyelerini kaybetmesiyle birlikte DeFi ekosisteminde daha büyük bir dalgalanma ihtimalini gündeme getirdi. Özellikle DeFi kredilerinin teminat seviyelerinin aşınması durumunda, piyasada zincirleme tasfiyeler görülebilir. Yatırımcılar, ETH fiyat hareketlerini yakından takip ederek potansiyel risklere karşı tedbir almaya çalışıyor.