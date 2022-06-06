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Etiyopya'da Bitcoin kullanımı yasaklandı

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da kripto para birimi Bitcoin kullanımı yasaklandı. İşlem yapanlara karşı önlem alınacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.06.2022 - 16:31

Etiyopya'da Bitcoin kullanımı yasaklandı

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Etiyopya'da kullanımı yasaklandı.

Etiyopya Merkez Bankası'ndan (NBE) yapılan açıklamada, ülkedeki Bitcoin kullanıcılarına karşı gerekli yasal önlemlerin alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Etiyopya'da Bitcoin ile işlemlerin yasa dışı olduğu ve bu yolla işlem yapanlara karşı önlem alınacağı kaydedildi.

Ülkede sadece ulusal para birimi Etiyopya birrinin kullanılacağı bildirilen açıklamada, tüm finansal işlemlerin bunun üzerinden yapılacağı belirtildi.

İKİ ÜLKE ÖDEME ARACI OLARAK KABUL ETTİ

Afrika'da ilk kez Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bitcoin ödeme aracı olarak kabul edilmişti. Orta Afrika Cumhuriyeti, El Salvador'dan sonra Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul eden ikinci ülke olmuştu.

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