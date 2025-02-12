Fed Başkanı Powell, ABD kripto endüstrisini zorlayan "Debanking" konusundan endişeli

ABD’de yeni kurulan Trump hükümeti ile birlikte gelen dijital varlık yanlısı hükümet yetkilileri, bir süredir bankacılık sisteminden yüksek risk nedeniyle dışlanan kripto para endüstrisinin sisteme yeniden entegre edilmesi gerektiği düşüncesini giderek daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Bu yüksek sesin en son yankısı, Fed Başkanı Powell’ın Senato Bankacılık Komitesi'ne verdiği rutin ifadede duyuldu.



Senato Bankacılık Komitesi üyeleri, kripto endüstrisini etkileyen "debanking" (bankacılıktan dışlanma) trendine yönelik endişeleri gündeme getirdiğinde, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, kendisinin de bu konuda endişelendiğini ve Fed içindeki denetim politikalarını zaten gözden geçirdiğini söyledi.



Powell, Salı günü Senato Bankacılık Komitesi'ne verdiği rutin ifadede, "Bu raporların sayısından ben de endişeliyim," dedi. "Bir teori, bankaların kara para aklama kurallarına ve agresif denetimlere karşı çok riskten kaçındıkları ve bu yüzden uyum taleplerini zorlayabilecek müşterileri kabul etmeye istekli olmadıkları yönünde," diye ekledi. "Buna taze bir bakış açısı getireceğiz," dedi Powell ve "debanking" vakalarının artmasından etkilenmiş olduğunu belirtti.



Cumhuriyetçi milletvekilleri ve Başkan Donald Trump tarafından atanan yeni finansal denetçiler, önceki yönetiminin bankacılık ajanslarının, özellikle de Fed, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Denetim Ofisi'nin (OCC) teşvik ettiği iddia edilen debanking olaylarına özel dikkat gösteriyorlar.



Powell, kripto yanlısı Senatör Cynthia Lummis'e de teşekkür etti. Lummis, yakın zamanda yapılan bir debanking oturumunda Fed'in, tartışmalı konuşmalar veya faaliyetlerde bulunan bankacılara daha fazla denetim uygulama politikasının bulunduğuna değinmişti. Powell, bu politikanın geldiği iç talimatlardan silineceğini belirtti.



Powell’dan ‘stable coinlere’ destek



Kripto denetimi Salı günü Powell'ın oturumunun ana konusu olmasa da, endüstrinin bazı büyük meseleleri gündeme geldi, bunlar arasında stablecoin’ler ve merkez bankası dijital para birimleri de (CBDC'ler) yer aldı.



Powell, Fed'in stablecoinlere yönelik yeni düzenleyici çabaları desteklediğini söyledi.



Konu hakkında konuşan Powell "Stablecoinler, tüketiciler ve işletmeler için büyük bir geleceğe sahip olabilir," dedi Powell. "Bunu şu an bilemiyoruz, ancak stablecoinlerin gelişimi için -tüketicileri ve tasarruf sahiplerini koruyarak güvenli ve sağlam bir şekilde düzenleyici çerçeve olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



Powell, dijital dolar tehdidi olarak uzun süredir endişe yaratan CBDC'ler konusunda da net bir yanıt verdi. ABD'deki herhangi bir öneri henüz gelişmemiş olsa da, Powell'a CBDC başlatmayı kabul edip etmeyeceği sorulduğunda, "evet" şeklinde yanıt verdi