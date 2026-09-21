Fed şahinleşti, Bitcoin 82 bin dolara koşuyor

Bitcoin , kurumsal talebin yeniden canlanmasıyla birlikte Eylül ayı sonlarında 82 bin dolara doğru yükselerek Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı. ABD spot Bitcoin ETF'leri, Fidelity ve BlackRock öncülüğünde 18 Eylül'de 433 milyon dolarlık net giriş kaydetti ve haftanın başlarında yaşanan yoğun çıkışları tersine çevirdi. Bununla birlikte, fonlar haftayı yalnızca 6,2 milyon dolarlık net girişle kapattı. Bu artış, Fed 'in geçen hafta faiz oranlarını 25 baz puan artırmasına ve daha fazla sıkılaştırma sinyali vermesine rağmen gerçekleşti; ABD Hazine tahvil getirileri ise yüksek seviyelerde kaldı.

Daha geniş makro ortamdan sapma, Bitcoin'e piyasa ve ekonomik risklere karşı potansiyel bir korunma aracı olarak ilgiyi artırdı. Bu arada, Senato 15 Eylül'de Şeffaflık Yasası'nı ilerletmeyi başaramadı, SEC ve CFTC ise mevcut yetkileri kapsamında kripto para birimi düzenlemelerine devam etti. CFTC ayrıca, kripto para piyasasıyla ilgili bir öneriyi Beyaz Saray'a inceleme için sundu.