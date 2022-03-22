FTX Token (FTT) nedir, nasıl alınır?

Kripto paraya olan ilgi her geçen gün artarken FTX token ile ilgili aramalar da hız kazandı.

FTT, uluslararası bir kripto türevleri borsası olan FTX’te kullanılan bir token’ıdır.



FTX Token ise Ethereum üstünde bulunan ERC-20 standartlarında piyasaya sürülmüş kripto para çeşididir.



FTT, FTX borsasında trade yapan, alım satım yaparak farklı yatırımlar yapanların komisyon ücretlerinde indirim almalarını sağlıyor.

FTT COİN NASIL ALINIR?

İlk olarak satın alabilme yetkisi olan bir borsa kullanmak gerekiyor. FTT'nin alınabileceği borsalar arasında Binance ile FTX yer alıyor.