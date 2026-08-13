Risk büyüdü, devasa kayıp var. Elinde Dogecoin olanlar ne yapacak?
13.08.2026 07:53
Dogecoin fiyatı 7 cent seviyelerine gerilerken yatırımcılar vadeli işlemlerde kaldıraçlı pozisyonları artırmaya devam ediyor.
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın bir dönem parlattığı Dogecoin en kötü günlerini yaşamaya başladı.
Dogecoin yatırımcıları, DOGE 7 cent seviyelerine yaklaşırken zorlanan fiyatlara rağmen kaldıraca dayalı bahislerine daha fazla para yatırıyor ve böylece vadeli işlemler piyasasında zayıf fiyatlar ile artan risk alma arasında büyüyen bir uyumsuzluk oluşuyor.
Vadesi henüz dolmamış vadeli işlem sözleşmelerinin değeri olan açık pozisyon, Haziran sonundaki yaklaşık 930 milyon dolardan yaklaşık 1,21 milyar dolara yükseldi, CoinGlass'a göre. DOGE, son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti ve son bir yılda neredeyse yüzde 70 düştü.
Spekülasyonun boyutu, dolar yerine coin cinsinden ölçüldüğünde daha kolay görülüyor.
Coindesk'in bildirdiğine göre, açık pozisyonlar şu anda 17,18 milyar DOGE seviyesinde bulunuyor, Ekim 2025'te token yaklaşık 25 sent civarında işlem gördüğünde ise bu rakam 17,78 milyar idi. Spekülatif pozisyonlama, her bir coinin değerinin öncekinin üçte birinden daha az olmasına rağmen, coin bazında neredeyse tamamen yeniden inşa edildi.
Ancak hesap oranları çok şey anlatıyor. Kripto borsası Binance'de, uzun pozisyon (veya fiyatların yükseleceğine dair bahis) tutan hesapların sayısı, kısa pozisyon (fiyatların düşeceğine dair bahis) tutan hesaplara kıyasla üçten fazla olup, OKX'te bu oran beşin üzerine çıktı.
Bu, her vadeli işlem sözleşmesinin bir alıcısı ve bir satıcısı olduğu için fiyatların daha yüksek olacağına üç kat daha fazla para yatırıldığı anlamına gelmemekle birlikte, fiyat düşmeye devam ederken daha fazla yatırımcının yükseliş (bullish) tarafı seçtiğini gösteriyor.
Ancak, DOGE daha da düşerse, bu pozisyonlar baskı noktası haline gelir. Teminatsız kalan kaldıraçlı bir bahis, borsa tarafından otomatik olarak kapatılır; bu da pozisyonun piyasaya satışını ifade eder ve birden fazla pozisyonun aynı anda kapanması, halihazırda düşmekte olan piyasaya yeni satış baskısına neden olabilir.
DOGE, sabah saatlerinde yüzde 3 düşüşle 7 sent seviyesinde işlem görüyor; diğer büyük kripto paraların değer kazandığı piyasada tek önemli düşüş kaydeden varlık oldu.