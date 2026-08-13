Risk büyüdü, devasa kayıp var. Elinde Dogecoin olanlar ne yapacak?

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın bir dönem parlattığı Dogecoin en kötü günlerini yaşamaya başladı.

Dogecoin yatırımcıları, DOGE 7 cent seviyelerine yaklaşırken zorlanan fiyatlara rağmen kaldıraca dayalı bahislerine daha fazla para yatırıyor ve böylece vadeli işlemler piyasasında zayıf fiyatlar ile artan risk alma arasında büyüyen bir uyumsuzluk oluşuyor.

Vadesi henüz dolmamış vadeli işlem sözleşmelerinin değeri olan açık pozisyon, Haziran sonundaki yaklaşık 930 milyon dolardan yaklaşık 1,21 milyar dolara yükseldi, CoinGlass'a göre. DOGE, son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti ve son bir yılda neredeyse yüzde 70 düştü.

Spekülasyonun boyutu, dolar yerine coin cinsinden ölçüldüğünde daha kolay görülüyor.