Goldman Sachs’ın bilançosunda heyecanlandıran Bitcoin ETF detayı

Goldman Sachs’ın Bitcoin ETF Pozisyonları



ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs tarafından SEC’e sunulan ABD’deki en büyük kurumların yatırım tercihlerinin şeffalık ile kamuya sunulmasını amaçlayan 13F dosyasına göre göre banka, 31 Aralık 2024 itibarıyla Fidelity Bitcoin ETF'de (FBTC) 288 milyon dolarlık ve BlackRock’ın Bitcoin ETF’sinde (IBIT) 1,3 milyar dolarlık bir hisse bulunduruyor. Ancak, açıklamada dikkat çeken bir diğer unsur ise bankanın aynı zamanda nominal değeri 600 milyon doları aşan put opsiyon pozisyonlarına sahip olması. Küçük bir call opsiyon pozisyonuyla birlikte bu durum, yönlü bir Bitcoin yatırımı yapmaktan ziyade farklı bir ticaret stratejisinin izlendiğini gösteriyor.



Goldman Sachs’ın yatırım stratejisi ne anlama geliyor?



CoinDesk Kıdemli Analisti James Van Straten, Goldman Sachs’ın bu pozisyonunun net bir uzun pozisyon anlamına gelmediğini belirtiyor. “Bu, nakit ve taşıma ticareti olarak da bilinen baz ticaretini yansıtan bir strateji. Bitcoin fiyat dalgalanmalarına karşı riskleri dengelemeye yönelik bir hareket. ETF’ler için opsiyonların onaylanmasıyla birlikte bu büyük olasılıkla yönlü bir korunmadır” diyor.



Baz ticareti, yatırımcıların Bitcoin ETF’leri ve vadeli işlemler arasındaki fiyat farklarından yararlanmasını sağlayan bir strateji olarak biliniyor. Bu strateji, yönlü bahis yapmaktan çok piyasa oynaklığına karşı koruma amacı taşıyor. Goldman Sachs’ın 13F dosyasında görülen yüksek put opsiyon pozisyonları da bu görüşü destekler nitelikte. Put opsiyonları, yatırımcılara belirlenen bir fiyattan satış hakkı tanırken, genellikle fiyat düşüşüne karşı korunma amacıyla kullanılıyor.



Bitcoin piyasasında yanıltıcı başlıklar artıyor



Bitcoin topluluğunda bu tür haberler sıkça heyecan yaratsa da, yatırım bankalarının Bitcoin ETF’lerine sahip olması piyasa için tek başına yön belirleyici bir gelişme olarak değerlendirilmiyor. Zira, Goldman Sachs gibi büyük bankalar, genellikle müşterileri adına bu varlıkları elinde tutuyor. Bu durum, bankanın doğrudan Bitcoin piyasasında yönlü bir bahis yaptığı anlamına gelmiyor.



Önümüzdeki günlerde JPMorgan, Morgan Stanley ve diğer büyük yatırım bankalarının da 13F açıklamalarını yapması bekleniyor.

