Bitcoin , Fed 'den faiz artırımı beklentileri ve güçlü doların etkisiyle yatay seyrediyor. Bitcoin , Asya işlemlerinin ilk saatlerinde fazla değişim göstermedi.

XM Kıdemli Piyasa Analisti Achilleas Georgolopoulos, yayımladığı değerlendirmede, Fed'in şahin tutumu, güçlü dolar ve altın açısından yüksek reel faizler gibi unsurların risk iştahını azalttığını belirtti.

Georgolopoulos, Anthropic'in halka arzının da etkisiyle Bitcoin'de yükseliş beklentilerinin zayıfladığını ve kripto para piyasasındaki alıcıların fiyatı 70 bin dolara doğru taşıyacak bir yükseliş başlatmakta zorlandığını ifade etti.

BITCOIN NE KADAR?

Bitcoin şu sıralar yüzde 2,5 oranında düşüşle 61 bin 700 dolar civarında işlem görüyor.