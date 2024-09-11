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Harris-Trump münazarası kripto paraları düşürdü (11 Eylül Bitcoin güncel son durum)

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri, Demokrat aday Kamala Harris'in Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile yaptığı münazarada daha iyi bir performans sergilediğine yönelik değerlendirmeler nedeniyle düştü.

Harris-Trump münazarası kripto paraları düşürdü (11 Eylül Bitcoin güncel son durum)
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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, küresel piyasasının değeri 24 saatte yüzde 1 gerileyerek 1 trilyon 990 milyar dolara geriledi.

Analistler, Harris’le kripto paraları destekleyen bir tutum sergileyen Trump’ın ilk canlı yayın tartışması nedeniyle kripto para piyasasının gerilediğini belirtti.

Amerikan medya kuruluşu CNN'in anketine göre, münazarayı izleyen kayıtlı seçmenlerden yüzde 63'ü Harris'in daha iyi performans sergilediğini düşünüyor.

Trump, 28 Temmuz’da yaptığı açıklamada, 'nin, "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın süper gücü" olmasını sağlamayı planladığını söylemişti.

Öte yandan, küresel piyasalarda devam eden resesyon endişelerinin de kripto para piyasası üzerinde olumsuz yönde baskı yarattığı ifade ediliyor.

Saat 13.00 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 0,75 düşüş yaşayan Bitcoin, 56 bin 684 dolar seviyesine geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 0,85 değer kaybederek 2 bin 329 dolar seviyesine düştü.

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