İflas eden FTX, geri ödemelere başladı: Bitcoin'de düşüşe yol açar mı?

Kripto para piyasası bu hafta önemli bir gelişmeye sahne oldu. İflas eden kripto para borsası FTX, alacaklılara toplam 1,2 milyar dolarlık geri ödeme yapmaya başladı.

FTX'in toplam 17 milyar dolarlık geri ödeme gerçekleştirmesi planlanıyor.



İlk etapta ödemeler 50 bin dolardan düşük alacağı olan yatırımcılara yapılacak.

Yüksek bakiyeli yatırımcıların ödemeleri ise 2025 yılının ikinci çeyreği itibarıyla başlayacak.



Geri ödemelerin, Bitcoin’in Kasım 2022’de 20 bin dolar civarında işlem gördüğü dönemdeki fiyatına göre yapılıyor olması, piyasada ek satış baskısı yaratabileceği endişesini doğurdu.



Analistler, bazı yatırımcıların FTX'in geri ödemelerine paralel satışlar yaptığını belirtt.

Buna rağmen Bitcoin’in uzun vadede güçlü bir yükseliş potansiyeline sahip olduğu belirtilirken, 2025 yılı içinde rekor seviyelere ulaşabileceğine dair iyimserlik sürüyor.



Batık borsanın yeniden yapılandırılmasına ilişkin planlama 3 Ocak'ta kabul edilmişti.

