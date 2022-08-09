ntv.com.tr

İran'dan kripto para ile ilk ticaret

İran, kripto para ile 10 milyon dolar değerindeki ilk ithalat işlemini gerçekleştirdi. Kripto para ile ticaret sayesinde ABD'nin yaptırımlarının aşılması hedefleniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.08.2022 - 16:21

İran'dan kripto para ile ilk ticaret

İlişkili Haberler

Kripto para birimleri, içsel değerini koruyor

Kripto para birimleri, içsel değerini koruyor

Ünlü borsacının kızına kripto para soruşturması

Ünlü borsacının kızına kripto para soruşturması

, kripto para ile 10 milyon dolarlık ilk ithalat işleminin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Alireza Peymanpak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin kripto para ile ticareti yaygınlaştırmak istediğini belirtti.

Peymanpak, “Bu hafta, kripto para birimi kullanılarak 10 milyon dolar değerindeki ilk resmi ithalat siparişi kaydı başarıyla tamamlandı. Eylül ayı sonuna kadar hedef ülkelerle dış ticarette kripto para birimleri ve akıllı sözleşmeler yaygın olarak kullanılacak" ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDA DUYURDU

Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Peymanpak, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kripto para biriminin uluslararası ticarette kullanılması konusunda Merkez Bankası ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

HEDEF YAPTIRIMLARI AŞMAK

Tahran'ın kripto paraları uluslararası ticarette kullanmak istemesindeki asıl hedefin ABD'nin uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımlarını aşmak olduğu düşünülüyor. , önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen tek taraflı bankacılık yaptırımlarıyla uluslararası ticarette dolar bazlı işlemler yapamıyor.

İran, ayrıca dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan ülkelerin arasında yer alıyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...