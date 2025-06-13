İsrail'in saldırıları Bitcoin'i vurdu

Bitcoin ve diğer kripto paralar, İsrail'in İran'a hava saldırıları başlatmasının ardından büyük bir gerileme yaşadı.



Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, en büyük dijital varlık Cuma sabahı Singapur'da yüzde 3'e varan bir düşüşle 103 bin doların altına geriledi ve kayıplarını azalttı. İkinci sıradaki token Ether bir noktada değerinin yaklaşık yüzde 7,6'sını kaybetmişti.



Yerel medyaya göre, satışlar Tahran'da patlamaların duyulmasının ardından geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in “İran'a karşı önleyici saldırısı” nedeniyle özel bir olağanüstü hal ilan ettiğini söyledi.