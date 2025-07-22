JP Morgan kriptoyu teminat sayacak

JP Morgan Chase, en büyük ABD bankalarının dijital varlıkların ana akım haline gelmesini desteklediğinin son işareti olarak müşterilerinin kripto para varlıklarına karşı kredi vermeyi araştırıyor.



Bu politika, sekiz yıl önce Bitcoin'i "eninde sonunda patlayacak" ve yalnızca uyuşturucu satıcıları ve katiller için yararlı olan bir "dolandırıcılık" olarak damgalayan JP Morgan CEO'su Jamie Dimon için büyük bir değişime işaret edecek.



Konuya aşina olan ve planların değişebileceği konusunda uyarıda bulunan kişilere göre JP Morgan önümüzdeki yıl Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıklara doğrudan kredi vermeye başlayabilir. JP Morgan yorum yapmayı reddetti.