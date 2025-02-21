JPMorgan: Tether için zor bir dönem başlıyor

Stablecoinler, değeri ABD doları, altın veya diğer varlıklara bağlı olan kripto para birimleridir ve kripto piyasalarında büyük bir rol oynarlar. Özellikle uluslararası para transferleri ve zincir içi (on-chain) işlemlerde kritik bir işlev görürler. Ancak Standard and Poor's (S&P)’ye göre, ABD’de bu varlıkların düzenlemeye tabi olmaması, yatırımcı güvenini sınırlıyor ve büyük kurumsal oyuncuların stablecoin kullanımını benimsemesini engelliyor.



S&P Global Ratings, “Düzenleme eksikliği, ABD’de stablecoin’lerin benimsenmesini engelleyen en büyük faktörlerden biri. Net bir çerçevenin oluşturulması, bu varlıkların daha geniş kurumsal kullanımını mümkün kılacak.” değerlendirmesinde bulundu.



YENİ DÜZENLEMELER PİYASAYI ŞEKİLLENDİRECEK



ABD Kongresi’nde stablecoin piyasasını düzenlemeye yönelik iki önemli yasa tasarısı gündemde. Senato’nun hazırladığı ABD Stablecoin İçin Ulusal Yeniliği Rehberlik Etme ve Oluşturma (GENIUS) Yasası, 10 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip stablecoinler için federal düzenlemeyi zorunlu kılarken, eyalet düzenlemelerinin federal kurallarla uyumlu olması durumunda geçerliliğini koruyabileceğini öngörüyor.



Buna karşılık, Temsilciler Meclisi’nin sunduğu STABLE Yasası, herhangi bir koşul olmaksızın eyalet düzenlemelerinin uygulanmasını talep ediyor. Her iki düzenleyici girişim de stablecoin ihraççılarının şeffaflık ve rezerv yönetimi konularında daha sıkı denetimlere tabi tutulmasını gerektiriyor.



S&P raporunda, düzenleyici çerçevenin netleşmesiyle birlikte bazı kullanıcıların düzenlenmemiş stablecoinlerden düzenlenmiş stablecoinlere geçiş yapmasının beklendiği ve bunun sektör dinamiklerini değiştirebileceği vurgulandı.



TETHER BASKI ALTINDA KALABİLİR



Stablecoin piyasasında en büyük paya sahip olan Tether (USDT), önerilen düzenlemeler nedeniyle baskı altında kalabilir. Wall Street bankası JPMorgan (JPM), geçtiğimiz hafta yayımladığı raporda, Tether’ın ABD düzenlemeleriyle uyum sağlamasının zor olabileceğini belirtti. JPMorgan analistleri, piyasa lideri olan Tether’ın bu düzenlemeler nedeniyle alternatif stablecoin projelerinin gerisinde kalabileceğini ifade etti.



Özellikle Circle tarafından çıkarılan USDC gibi düzenleyici uyumluluğu yüksek stablecoin projelerinin, kurumsal yatırımcılar için daha cazip hale gelebileceği düşünülüyor. Uzmanlar, regülasyonların devreye girmesiyle birlikte, bankalar ve finansal kuruluşların stablecoin kullanımı konusunda daha istekli olabileceğini öngörüyor.



S&P’nin analizine göre, stablecoinler gelecekte zincir içi işlemlerde giderek daha kritik bir rol oynayacak. Raporda, özellikle gelişmekte olan piyasalardaki kullanıcıların, yerel para birimlerindeki dalgalanmalardan kaçınmak için stablecoin kullanımını artırabileceği belirtiliyor. Ayrıca, küresel ödeme sistemlerinde stablecoinlerin daha fazla tercih edilmesi, bankalar ve fintech şirketleri arasındaki rekabeti daha da kızıştırabilir.