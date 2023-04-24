Kamu çalışanlarına dijital maaş ödeyen ilk ülke olacak

Şinhua haber ajansına bağlı gazetenin haberine göre, pilot uygulama, yerel hükümet memurlarını ve kamuya ait işletmelerin çalışanlarını kapsayacak.



Kentteki kamu işletmelerinde yaklaşık 4 bin 900’den fazla çalışanın fazla mesai ödemeleri, Haziran 2002’den bu yana elektronik para birimiyle yapılıyordu.



Kent yönetimi, teknoloji şirketlerine yönelik bazı sübvansiyonlar ile kamu çalışanlarına ulaştırma ve konut yardımlarını da e-yuanla ödemişti.



Maaş ödemelerini dijital para birimiyle yapma kararı, e-Yuan’ın kullanımını teşvik etmeye yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.