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Kamu çalışanlarına dijital maaş ödeyen ilk ülke olacak

Kamu çalışanlarının maaşlarını dijital para ile ödeyen ilk ülke Çin olacak. Çin'in doğusundaki Çangşu kentinde, kamu çalışanlarının maaşları gelecek aydan itibaren dijital yuan ile ödenecek.

Kamu çalışanlarına dijital maaş ödeyen ilk ülke olacak

Şinhua haber ajansına bağlı gazetenin haberine göre, pilot uygulama, yerel hükümet memurlarını ve kamuya ait işletmelerin çalışanlarını kapsayacak.

Kentteki kamu işletmelerinde yaklaşık 4 bin 900’den fazla çalışanın fazla mesai ödemeleri, Haziran 2002’den bu yana elektronik para birimiyle yapılıyordu.

Kent yönetimi, teknoloji şirketlerine yönelik bazı sübvansiyonlar ile kamu çalışanlarına ulaştırma ve konut yardımlarını da e-yuanla ödemişti.

Maaş ödemelerini dijital para birimiyle yapma kararı, e-Yuan’ın kullanımını teşvik etmeye yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

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