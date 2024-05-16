Kripto düzenlemesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



19 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu.



Güler, tasarıda kripto varlık ekosisteminde yer alan cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı ve platform gibi kavramların tanımının yer aldığını açıkladı.

Teklifin ayrıntılarını paylaşan Güler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlayabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurumu'ndan (SPK) izin alacağını belirtti. Bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları ile ilgili yetki ise TÜBİTAK'ın olacak.

TEKLİF VERGİYİ İÇERMİYOR



Güler, teklifte vergilendirmelendirmenin söz konusu olmadığını belirterek, "SPK'nın yüzde 1, teknolojik değerlendirme yapacağı için TÜBİTAK'ın yüzde 1 olmak üzere yüzde 2'lik hizmet bedeli öngörülüyor" dedi.

Kanun ile kripto varlık, "Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar" olarak tanımlandı.



KRİPTO DÜZENLEMESİNİN AYRINTILARI

Hizmet sağlayıcı kurulma, platform üzerinden alım-satım, ilk satış, takas, transfer ve saklama hizmetlere ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından düzenlenecek. Kripto varlık ihracında TÜBİTAK'tan ön rapor alınacak.



Kripto varlık alım-satım faaliyetleri, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin dışında bırakılacak. Ayrıca ihracı kanun kapsamına giren kripto varlıklar da düzenleme altına alınacak.

Platformlarda gerçekleştirilen işlemlerin güven, açıklık ve istikrarını bozacak eylemlere yönelik tedbirler uygulanacak.



Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına yönelik usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.

İZİNSİZ FAALİYETE HAPİS CEZASI

İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ilişkin SPK yetkili olacak. İzinsiz faaliyetlerde yurt içi ve yurt dışı ayrımı kaldırılacak, hukuk dışı faaliyetlere yönelik etkinlik artırılacak.

İzinsiz kripto varlık faaliyeti gösterenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

YURT DIŞI BORSALAR KAPATILACAK



Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak.

Kanun ile halihazırda faaliyet yürüten kripto varlık hizmet sağlayıcılarının bir ay içinde SPK'ya başvurmaları ya da üç ay içerisinde tasfiye kararı almaları istenecek.

Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsalarının kullanımı sonlandırılacak.



GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ İÇİN SON ADIM



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teklif ile kripto varlıkların ilk kez yasal tanımının yapılmış olacağını söylemişti.

Ayrıca bu düzenleme Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken şartların sonuncusunu da barındırıyor.



Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.



Türkiye 40 standardının 39'u ile uyumlu. Kripto bu alandaki son eksiği de gidermeyi amaçlıyor.