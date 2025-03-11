Kripto fonları, piyasa düşüşüyle 4,75 milyar dolar kaybetti

Bu çıkışların büyük bölümü ABD’li yatırımcılardan gelirken, Avrupa ve Kanada’daki yatırımcılar nispeten düşük seviyelerde giriş yapmaya devam etti. Piyasalardaki genel düşüş trendi, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından yaşanan yükselişi büyük ölçüde silerken, yönetim altındaki toplam varlıklar (AUM) 39 milyar dolar azalarak 142 milyar dolara geriledi.



CoinShares'in Dijital Varlık Fonu Akışları raporuna göre, yalnızca geçen hafta fonlardan 876 milyon dolar çıkış yaşandı. ABD’de yatırımcı güveninin önemli ölçüde zayıfladığı görülürken, buradan toplamda 922 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Buna karşın, Avrupa ve Kanada’dan gelen girişler daha sınırlı kaldı.



BİTCOİN FONLARINDAN 756 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ



Bitcoin odaklı yatırım fonları, piyasa genelindeki negatif eğilime paralel olarak 756 milyon dolarlık çıkış gördü. Bununla birlikte, Bitcoin’i açığa satan fonlardan da 19,8 milyon dolarlık bir çekilme yaşandı. Bu, Aralık 2024’ten bu yana bu tür fonlar için kaydedilen en büyük çıkış oldu.



Ethereum (ETH) yatırım ürünleri de negatif seyrini sürdürerek 89 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Ancak Solana (SOL), XRP ve Sui (SUI) gibi altcoinlere yönelik yatırımcı ilgisinin arttığı görüldü. Solana tabanlı fonlara 16,4 milyon dolar, XRP’ye 5,6 milyon dolar ve Sui’ye 2,7 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.



KRİPTO FİYATLARI SEÇİM ÖNCESİ SEVİYELERİN ÜZERİNDE



Fon akışlarındaki bu gerilemeye rağmen, kripto para fiyatları hâlâ Kasım 2024 seçimleri öncesindeki seviyelerin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bitcoin, 5 Kasım’dan bu yana %21’den fazla yükselirken, CoinDesk 20 Endeksi aynı dönemde yaklaşık %30 oranında artış gösterdi.



Yatırımcıların uzun vadeli beklentileri ve piyasanın genel yönü belirsizliğini korurken, fon çıkışlarının devam edip etmeyeceği ve yatırımcı güveninin yeniden tesis edilip edilmeyeceği, önümüzdeki dönemde piyasaların seyrini belirleyen temel faktörler arasında yer alacak.



