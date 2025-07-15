Kripto para birimleri düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin'in rekor seviyelere yükselmesinin ardından gerileme yaşanmaya başladı.

Kripto para birimleri düşüşte

Kripto paralarda hızlı yükselişin düzeltmesi yaşanmaya başladı. liderliğinde hızlı yükseliş yaşayan piyasalar hafif gerilemeye başladı.

Lider birimi Bitcoin 123 bin dolar seviyelerinden yüzde 3'e yakın düşüşle 116 bin 800 dolara geriledi. yüzde 1 civarında düşüşle 2 bin 981 dolar, Solana yüzde 2.7 oranında düşüşle 159.5 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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