Kripto para birimleri düşüşte

Kripto paralarda hızlı yükselişin düzeltmesi yaşanmaya başladı. Bitcoin liderliğinde hızlı yükseliş yaşayan piyasalar hafif gerilemeye başladı.



Lider kripto para birimi Bitcoin 123 bin dolar seviyelerinden yüzde 3'e yakın düşüşle 116 bin 800 dolara geriledi. Ethereum yüzde 1 civarında düşüşle 2 bin 981 dolar, Solana yüzde 2.7 oranında düşüşle 159.5 dolar seviyelerinde işlem görüyor.