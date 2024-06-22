Kripto para borsası BtcTurk'e siber saldırı

Kripto para borsası BtcTurk, siber saldırıya uğradını açıkladı.



Borsanın web sitesinden yapılan açıklamada, 22 Haziran'da kontrol dışı çekimlerin yaşandığı bir siber saldırı tespit edildiği bildirildi.



Saldırıdan 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmının etkilendiği ve varlıkların çok büyük bir kısmının soğuk cüzdanlarda tutulduğu belirtildi.



Saldırının büyüklüğü ya da zararın miktarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Borsa, kripto yatırma ve çekme işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Kullanıcı varlıklarının kayıplardan etkilenmeyeceği ifade edilirken, "Ekiplerimiz konuyla ilgili detaylı araştırmaları gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda resmi makamlar ile de iletişime geçilmiştir." denildi.



54 MİLYON DOLAR İDDİASI



Kripto dedektifi olarak bilinen ZachXBT, saldırının maliyetinin yaklaşık 54,2 milyon dolar olduğunu iddia etti.



ZachXBT, X hesabından yaptığı paylaşımında saldırganın 1,96 milyon Avax'ı (54,2 milyon dolar) Coinbase/THORChain'e aktardığını ifade etti.



Saldırganların çaldıkları Avax'ları Coinbase ve Binance borsasında Bitcoin'e çevirdiği daha sonra da iki ayrı cüzdana gönderdiği belirtildi.

54 milyon dolar bugün itibarıyla yaklaşık 1,8 milyar liraya karşılık geliyor.