Kripto para borsası FTX TR’nin kurumsal yatırımcıları 5 ayda yüzde 600 arttı

Bitcoin ve sunduğu onlarca altcoin çeşidinin yanı sıra, kullanıcı dostu arayüzü, hızı ve güvenilirliğiyle öne çıkan kripto para borsası FTX TR, Türkiye’de hizmet vermeye başladığı Nisan 2022’den bu yana kurumsal kullanıcı sayısını %600 artırdı. Kurumsal kullanıcıların gerçekleştirdiği işlem hacmi ise 5 ayda 27 kat artış gösterdi.



Düşük komisyon oranları sayesinde yapılan işlemlerde kesinti neredeyse %0!



FTX TR kripto borsasında, 10.000 TL değerinde alım ya da satım işlemi yapıldığında piyasa yapıcı emirlerde 2 TL, piyasa alıcı emirlerde ise 7 TL’lik işlem ücreti ödeniyor. Bu oranlar, yüksek hacimlere vurulduğunda kullanıcılar açısından büyük bir fark yaratıyor.



FTX platformunun yerel tokeni FTT’ten 26 adet stake eden (belirli bir zaman aralığında kripto para cüzdanında kilitli tutan) gerçek bir kurumsal kullanıcının işlem hacmi 51,2 milyon USD olduğunda; 32 milyon USD hacimli piyasa yapıcı işlemleri üzerinden yalnızca 14 cent komisyon ödüyor. 19,2 milyon USD hacimli piyasa alıcı işlemleri üzerinden ise 8.418 USD’lik komisyon ortaya çıkıyor. Aynı hacimdeki işlemler, diğer kripto para borsalarında yapıldığında, ödenecek komisyon oranı 55-60 bin USD aralığında olacaktı ki bu da ortalama 50 bin USD’lik tasarrufa denk geliyor. FTX TR üzerinden işlem yaptığında 7 kata kadar daha az komisyon ödeyen kurumsal kullanıcılar, piyasadaki en rekabetçi ücret yapısıyla yatırım stratejilerini geniş ölçekte yürütme olanağı buluyor.



150 ve üstü FTT tutanlara komisyon iadesi



FTT stake eden kullanıcılar; referans sahiplerine daha yüksek komisyon ödülleri, piyasa yapıcı komisyonlarında indirim ve ücretsiz ERC20 çekim hakkı gibi cazip teşviklerden yararlanıyor. 25 ve üstü FTT token stake eden kullanıcılar, işlemlerini komisyon ödemeden gerçekleştirebiliyor. 150 ve üstü sayıda FTT tutan kullanıcılar ise gerçekleştirdikleri alım satım işlemleri için komisyon iadesi almaya hak kazanıyor.



FTX TR’nin alt hesap oluşturma özelliği sayesinde ise yatırımcılar, bakiyelerini farklı hesaplar arasında bölebiliyor ve bir hesaptaki işlemini, diğerinden bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Farklı cüzdan adreslerine sahip ana hesap ve alt hesaplar arasında TRY ve kripto para aktarımı yapabiliyor.



Çekim işlemleri ücretsiz!



FTX TR, platformdan yapılan TRY ve kripto para çekimlerinden ücret almıyor. Ayda ortalama 100 defa çekim yapan bir kurumsal kullanıcı, diğer borsalarda 80 ila 100 USD arası çekim ücreti öderken FTX TR’den ücret ödemeden para çekebiliyor. Yalnızca ERC20 çekimlerinde istisna uygulanıyor. Ancak diğer borsalarda ERC20 çekimlerinin ortalama maliyeti 10 USD iken, FTX TR’de bu ücret ortalama 0,5 USD oluyor. Bu rakam gas fee denilen gaz ücretlerine göre değişkenlik gösterse de en fazla 1 USD’ye yükseliyor. Ayda 100 defa çekim yapan bir kullanıcı, FTX TR ile 950 USD tasarruf ediyor.



Piyasa yapıcı VIP programıyla yüksek hacimli işlemler çok kolay



Yüksek hacimde işlem yapan kurumsal kullanıcılar için sunulan VIP programı, FTX TR’yi diğer kripto para borsalarından ayıran en önemli özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. FTX TR, sunduğu piyasa yapıcı indirimleri, daha düşük alıcı ücretleri ve daha yüksek API oranlarıyla kullanıcılarına avantaj sağlıyor.



FTX’in herkes tarafından görüntülenebilen açık kaynaklı API dokümanı, kullanıcılar nezdinde yüksek derecede güven ve sadakat yaratıyor. FTX API Destek Kanalı'na ulaşanlar, ekosistemde ulaşılabilirliği artıran API’ler hakkında uzmanlardan bilgi alabiliyor.



Yüksek likidite sağlıyor



Dünya çapında lisanslara sahip FTX, müşteri fonlarını koruma altına almak için son teknoloji güvenlik uygulamalarını kullanıyor. Bir varlığın piyasa fiyatında çok önemli değişikliklere neden olmadan alınıp satılabilmesi anlamına gelen likiditeyi yüksek oranda sağlayan platform, alıcı veya satıcı emirlerinin hızla gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor.



FTX TR platformunda kurumsal hesaba sahip şirketler, hesap açılışı sırasında atayacakları yetkili kişi veya kişilerin e-posta bilgileriyle kurumsal hesaba giriş yaparak alım satım, kripto para yatırma çekme, TRY yatırma çekme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İşlem yapma yetkisi sonradan eklenebiliyor ve kaldırılabiliyor. Gerekli olduğu durumlarda, ilgili kişilere yalnızca işlemleri görüntüleme izni verilebiliyor ve bu kişiler işlem yapma yetkisine sahip olmuyor.



Platformuna her geçen gün inovatif özellikler ve ürünler ekleyen FTX TR kripto para borsası, her seviyeden yatırımcıya hitap ederken, özellikle kurumsal şirketler tarafından tercih ediliyor. Yeni başlayan yatırımcılar için blog yazıları ve destekleyici içerikler sunan FTX TR, her an her yerden bilgi ve destek sağlamasıyla rakiplerinden farklılaşıyor.